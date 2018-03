Vietri sul Mare, vandali in piazza Matteotti: danneggiate opere in ceramica – FOTO

Vandali a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. La scorsa notte, infatti, sono state prese d’assalto le opere in ceramica in piazza Matteotti: il caratteristico ciuccio e la fontana sono stati sfregiati da qualche testa calda. Ad annunciarlo lo stesso assessore alla Cultura Giovanni de Simone: “Qualche delinquente, imbecille, che non ha nulla da fare , si diverte nel rovinare i beni dei cittadini Vietresi. È stata già effettuata una denuncia verso ignoti ed è all’opera il comando di polizia locale che, attraverso le telecamere di Piazza Matteotti, sta già identificando gli autori dello scempio”.