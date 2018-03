Vietri sul Mare, scarichi impropri e condotta in amianto in un condominio di via Taiani: scatta l’ordinanza

Una condotta idrica in amianto e scarichi impropri. E’ questo che è stato segnalato a Vietri Sul Mare per quanto riguarda un condominio di via Diego Taiani. La segnalazione arrivata presso l’Ufficio Sanitario dell’ASL doveva segnalare il persistere di infiltrazioni di acque reflue nell’abitazione vicina al condominio in questione, ma successivamente si è scoperto che la tubazione era anche in amianto.

Ecco perché è stato ordinato all’amministratore del condominio in questione quanto segue:

DI PROVVEDERE AD ESEGUIRE ”ADHORAS” I NECESSARI LAVORI PER LA ELIMINAZION DEGLI SCARICHI IMPROPRI, NONCHE’ ENTRO E NON OLTRE 30 GIRONI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE ALLA RIMOZIONE DELLA CONDOTTA IN CEMENTO AMIANTO CON LA RELATIVA SOSTITUZIONE IN PVC E/O IN ALTRO MATERIALE CONSENTITO DAL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO E DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA; E DI DEPOSITARE PRESSO L’AREA TECNICA DEL COMUNE APPOSITA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI TECNICO ABILITATO ATTESTANTE L’AVVENUTA OTTEMPERANZA DI QUANTO ORDINATO.