Vietri sul Mare, convocato per sabato prossimo il Consiglio Comunale: si parlerà di tassa di soggiorno e TARI

Il comune di Vietri sul Mare ha informato che è stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 31 marzo 2018 alle ore 9:00 c.a. nell’Aula Consiliare, presso la Casa Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica, in prima convocazione prevedendo il prosieguo fino alle ore 24:00 del medesimo giorno.

Ecco gli argomenti che si affronteranno:

Approvazione verbali sedute precedenti dell’11 e 24 Gennaio 2018;

Interrogazioni;

Ratifica delibera GC n.22 del 31/01/2018 ad oggetto:” Variazione al bilancio di previsione 2018 con poteri consiliari in esercizio provvisorio n.1”;

Regolamento per la gestione dei rifiuti Urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale- D.lg. 05/02/97, n.22

Regolamento Comunale per la disciplina degli scarichi acque reflue in corpi idrici superficiali ai sensi dell’art. 124 comma1 e 7 del D.lgs. 156/06 , così come modificato dall’art.1 comma 250 della Legge Regionale n. 4 del 15/03/2011;

Approvazione Piano Finanziario Rifiuti – Anno 2018;

Tassa sui Rifiuti (TARI) determinazione delle tariffe anno 2018 ;

Addizionale comunale all’IRPEF. – Conferma aliquota 2018;

Determinazione aliquote per l’applicazione dell’IMU anno 2018;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili anno 2018;

.Art. 56-bis del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. n. 98/2013 e dell’art.10, comma 6 bis del D.L. 210/2015, convertito con L.21/2016, afferente il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio. Bene di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo non oneroso, a favore del Comune di Vietri sul Mare;

.Istituzione e regolamentazione tassa di soggiorno.