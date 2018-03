Vietri sul Mare: comune diffida Cetara e De Luca su depuratore

Il Comune di Cetara, la Regione Campania ed il presidente De Luca, sono state diffidate dall’amministrazione comunale di Vietri sul Mare sulla questione depuratore. Questa è la notizia riportata da Repubblica di Napoli, in un articolo firmato da Andrea Pellegrini. Marcello Civale, sindaco facente funzioni di Vietri sul Mare, chiede di fermare i lavori e informa gli enti preposti che non ha mai “autorizzato l’allacciamento della rete fognaria di Cetara al proprio impianto”.

Vincenzo De Luca presentò l’intervento a Cetara il 23 febbraio scorso, in un progetto che prevede la realizzazione di una condotta sottomarina che collega la rete fognaria di Cetara all’impianto di sollevamento dei reflui di Vietri sul Mare e poi al depuratore di Salerno. L’amministrazione vietrese ha preso la decisione della diffida nel Consiglio Comunale: “Non siamo mai stati informati di tale iniziativa – si legge nella nota – ed inoltre non sono state verificate le condizioni di compatibilità con l’impianto esistente”. Civale rivela che tale opera può mettere a serio rischio l’ambiente e la salute. Una mossa che avviene proprio in prossimità dell’inizio della stagione turistica, che potrebbe seriamente compromessa dai lavori annunciati dal Governatore.