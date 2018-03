Vienna Cammarota “Invito al sindaco di Positano di mettere avviso e chiudere il Sentiero degli Dei “.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del coordinatore regionale della Campania Vienna Cammarota, forse una delle guide più famose d’ Italia, per le sue imprese dal Cilento con percorsi di cui hanno parlato centinaia di giornali in Europa.

AIGAE associazione nazionale guide ambientali escursioniste – Associazione di Categoria iscritta negli elenchi ricognitivi del MISE ai sensi della L. 4/2013

Gentile Direttore Positano news

Ho letto l’articolo sull’incidente accaduto sul sentiero degli Dei e le dichiarazioni del Sindaco De Lucia e sono per rettificare e chiarire la “vera” situazione dei fatti.

Premetto che sono la coordinatrice regionale delle guide ambientali escursioniste, che lavorano in esclusiva e totale sicurezza/assicurativa dei propri clienti, in Campania le guide campane GAE sono oltre cento ed i corsi per la loro preparazione è basata molto sulla sicurezza e conduzione del gruppo, oltre a tutte le materie che interessano l’ambiente: geologia,botanica,cartografia,storia,primo soccorso,educazione ambientale,sentieristica,legislazione e tante altre materie che fanno delle guide GAE preparate e consapevoli del proprio ruolo.

Sia a livello nazionale che come coordinamento regionale, collaboriamo e stiliamo protocolli di intesa con gli Enti per mettere a disposizione le nostre conoscenze e le nostre risorse umane,avendo tra i nostri iscritti laureati in geologia,geomorfologia,cartografia,ingegneri dell’urbanistica/sentieri,botanica e guide che fanno parte del soccorso volontari della Campania e, in questi mesi, stiamo alacremente lavorando insieme al Parco regionale dei Monti Lattari sotto la presidenza del dr.Tristanio dello Ioio e al Cai regionale, per studiare i percorsi e porli tutti in sicurezza. Come Aigae le nostre guide sono le “sentinelle” dei sentieri e ci relazioniamo con tutti gli enti che vogliono dichiarare la loro disponibilità, oltre a far sì che l’economia turistica della costiera si sviluppi,sia economicamente che professionalmente. Devo ringraziare pubblicamente i nostri attuali interlocutori che dichiaro sensibili e fattivi, nelle loro possibilità, il Presidente del Parco regionale dei Monti Lattari, il Sindaco di Praiano, di Agerola, la Comunità Montana dei Monti Lattari ed invito il Sindaco di Positano a porre, pubblicamente, sul tabellone dell’inizio del sentiero l’ordinanza di chiusura datata novembre 2017, oltre a chiuderlo completamente.

Sono sempre convinta che se collaborassimo tutti insieme, senza schemi politici di fazioni e di primogenitura, per i tutti quei benefici economici che il turismo/ambientale comporta, avremmo la Regione Campania ricca non solo di bellezze naturali ma anche di economia.

Vienna Cammarota

Coordinatore regionale GAE-de Campania