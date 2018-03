Vico Equense. Oggi Venerdì 16 Marzo è iniziato un nuovo viaggio con alcuni studenti delle classi terze dell’Istituto Alberghiero ”Francesco De Gennaro”.

Grande risposta dei ragazzi che hanno partecipato con una folta presenza. Gli studenti hanno potuto apprendere al primo incontro dal Direttore Michele Cinque, dagli articolisti Enrico Di Palma e Viviana Vanacore come si mette sù un articolo di giornale, focalizzando poi l’attenzione sulla parte gastronomica, che calza a pennello con questo indirizzo scolastico.

Obiettivi dei prossimi incontri, nel breve e medio termine, è di trasmettere la passione ai ragazzi, magari per un futuro lavorativo in questo ambito giornalistico di critico gastronomico ma un obiettivo ancora più bello sarà quello di costituire in poco tempo un giornalino di tutta e per tutta la scuola, con proprio titolo, logo, struttura redazionale e tanti redattori che possano continuare negli anni a mantenere vivo un futuro e letto mensile.

Dal canto suo il giornale Positano News offrirà agli studenti e alla scuola, gli strumenti per lavorare e per pubblicizzare all’esterno tutte le attività del De Gennaro, con una sezione dedicata sul sito internet, trasmettendo anche a livello digitale il gazzettino.

Un ringraziamento speciale va ai docenti dell’Istituto e al Preside prof. Salvador Tufano che ha creduto a questo progetto dall’inizio!