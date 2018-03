Vico Equense. Turismo, anche la città di Vico Equense alla Borsa Mediterranea del Turismo alla Mostra D’Oltremare

Vico Equense. La Città di Vico Equense partecipa alla XXII edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, la più grande fiera turistica del Mediterraneo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da ieri al 25 marzo.

Taglio del nastro ieri alla presenza del ministro argentino del Turismo Gustavo Santos, del sottosegretario al Turismo Dorina Bianchi, dell’assessore regionale al Turismo della Regione Campania, Corrado Matera, e del sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Saranno 500 gli espositori, 400 i buyers arrivati dall’Italia e dall’estero. Una fiera che diventa sempre più internazionale e che quest’anno punta a raggiungere i 20 mila visitatori. Nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, lo stand predisposto dall’Ufficio turismo del Comune di Vico Equense è riservato a promuovere il territorio.

In esposizione anche la manifestazione “Pizza a Vico”, che si svolgerà dal 15 al 17 aprile. Al centro della kermesse i maestri piazzaioli di vecchia e nuova generazione, che hanno fatto della pizza un piatto d’eccellenza. Tre serate di degustazioni tra i sapori, i colori e i profumi dei mille gusti della rinomata tradizione locale. 25 pizzerie cittadine hanno aderito all’evento, che mette in vetrina una prelibatezza della zona. Non mancherà anche nella terza edizione lo spirito solidale, l’intero incasso sarà difatti devoluto a scopi benefici.