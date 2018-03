Vico Equense. Torna a sorridere la Polisportiva Vico Equense che esce vittoriosa dall’insidiosa trasferta di Salerno. La classifica poteva far pensare ad un match piuttosto semplice ma la Polisportiva, causa defezioni, è costretta a presentarsi al campo in 8 con le assenze di Di Martino, Esposito, Maresca e Perillo.

Il quintetto base è dunque presto fatto con coach Gusmano che schiera Lucchesi, Acone, Gargiulo, Catuogno e Vitale. Pronti e via la partita è molto equilibrata con gli ospiti che trovano varie soluzioni in attacco e la squadra di casa che non molla a suon di triple.

La partita si mantiene combattuta con entrambi gli allenatori che cercano risorse dalla panchina per provare a staccare gli avversari ma senza esito. Al riposo lungo Salerno è avanti di 4 punti. Non cambia lo scenario della partita nel terzo quarto di gioco con i locali che provano ad allungare trovando sempre però un’attenta polisportiva che non molla, la terza sirena suona sul punteggio di +7 Salerno.

Nell’ultima frazione di gioco esce però tutto l’orgoglio Vicano, con i ragazzi di coach Gusmano che non concedono quasi nulla in difesa e minuto dopo minuto recuperano tutto lo scarto portandosi in vantaggio nel finale.

Fasi concitate nelle ultime occasioni dove entrambe le squadre sembrano non trovare la via del canestro: a 20 secondi dalla fine il match ball è sulle mani di Vitale che però, sul +2, sbaglia entrambi i tiri liberi.

L’ultimo possesso è dunque per i Salernitani che girano palla e tentano un tiro da 3 per la vittoria che però sbatte contro il ferro e pone fine alle ostilità concedendo così la prima vittoria al nuovo coach.

Soddisfatta tutta la squadra che ora si trova a 4 punti dalla zona play off, impresa difficile ma non impossibile. Adesso settimana di riposo in vista di Pasqua sicuramente utile per rimettersi al meglio in vista del finale di stagione con le ultime 9 partite che saranno 9 finali per la Polisportiva Vico Equense.

Segnaliamo inoltre che, in occasione dell’imminente arrivo della Pasqua, la Polisportiva Vico Equense ha organizzato un’estrazione per la vittoria di un uovo di Pasqua di 4 KG.

Il costo di partecipazione all’estrazione è di soli 3 euro e i biglietti sono acquistabili da tutti i ragazzi della prima squadra della Polisportiva Vico Equense Basket. Il numero vincente sarà il primo numero estratto sulla ruota di Napoli nell’estrazione di Sabato 31 Marzo 2018.