Vico Equense Tordigliano lite con la moglie che vuole buttare giù, intervengono i ciclisti. Incredibile episodio ieri pomeriggio a Tordigliano sulla S.S. 163 come raccontato da alcuni ciclisti che sarebbero intervenuti. Pare che una coppia che proveniva da Piano di Sorrento verso Positano abbia avuto una lite in auto e a un certo punto usciti fuori sembrava che l’uomo volesse buttare giù la donna. A questo punto sono intervenuti alcuni ciclisti, siamo sommersi da telefonate ma non sappiamo altro ne nessuno ci fa avere altre informazioni. Importante che non sia successo nulla di grave alla fine.