Vico Equense, sospensione dell’erogazione idrica

Vico Equense – La Gori fa sapere che venerdì prossimo, 16 marzo 2018, è prevista la sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone della città per consentire ai tecnici ed agli operai dell’azienda l’esecuzione di una serie di lavori già in programma sulla rete dell’acqua potabile. I rubinetti resteranno a secco dalle ore 14 alle ore 18. In particolare, stando alla comunicazione diffusa dagli uffici della Gori, le zone interessate dal disservizio sono quelle di via Cirignano, via Cognulo, via Raffaele Bosco dal bivio di Faito fino a Piazza Moiano, nella zona collinare del territorio comunale di Vico Equense.