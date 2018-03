Vico Equense, sospensione dell’eregozione idrica.

Montechiaro: dalle ore 22 di lunedì 26 marzo e fino alle ore 6 del mattino successivo, martedì 27 marzo, è in programma una nuova sospensione dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone del territorio comunale di Vico Equense, per consentire agli operai l’esecuzione di alcuni interventi già programmati sulla rete idrica cittadina.

Le zone interessate dal disservizio sono quelle della zona di Montechiaro, di via Costoia, via Calvania, via Giovanni Battista della Porta, via Cappella del Monte, via Fuori del Monte, via Abbazia, via Punta La Guardia, via Ruggiero, corso Caulino.