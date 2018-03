Vico Equense-shock, violenta rapina in un bar di Pietrapiano: massacrato il proprietario

Rapina shock a Vico Equense. Nella serata di ieri, intorno alle ore 19, due delinquenti si sono introdotti in un bar della frazione Pietrapiano e hanno assalito il proprietario e sottratto tutto l’importo che era presente in cassa. Un vero e proprio raid che si è consumato in pochissimi minuti e del quale la vittima non ha saputo offrire dettagli rilevanti ai Carabinieri: i due sono praticamente spariti in pochissimo tempo. Non è ancora stato chiarito se i due banditi fossero armati. Ora stanno indagando gli inquirenti.

Vi terremo aggiornati.