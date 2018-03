Vico Equense Seiano in lutto per Vincenzo De Simone

Vico Equense. Lutto a Seiano per Vincenzo De Simone, titolare dello storico ed omonimo bar, che ha rappresentato un punto di riferimento per i viandanti che venivano in Penisola Sorrentina ma anche Amalfitana, passaggio obbligato dall’uscita di Castellammare di Stabia Napoli – Salerno e punto di sosta per chi va verso Sorrento o Positano. Gran lavoratore dedito alla famiglia , Vincenzo De Simone era stimato e benvoluto da tutta Seiano. I funerali domani alle 10. Facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia .