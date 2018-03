Vico Equense. Il Salvemini da Cerasè con Michele Cuomo. PizzaFest e le nuove frontiere in Corea

Continua a Vico Equense il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro per il giornalismo con Positanonews, il giornale online della Penisola Sorrentina e Amalfitana, e il Liceo Scientifico Salvemini di Sorrento , che oggi si è gemellato con un laboratorio di giornalismo con il celebre Alberghiero di Vico. Questo pomeriggio il gruppo de L’ “Enogastronauta” di Positanonews sono stati al Ristorante Cerase’ per una intervista al proprietario Michele Cuomo. Uno dei posti d’eccellenza della ristorazione , su una stupenda terrazza sul golfo di Napoli con un panorama straordinario e un’ottima cucina.

Michele Cuomo ci ha parlato anche della Pizza a Vico il grande evento che si terrà dal 17 al 19 aprile , ma anche di tutte le novità per la pizza farine integrali ai 7cereali e il lievito madre e per le formazioni Delle nuove frontiere ragazzi con i coreani in scuola cucina da Cerase’ per un percorso sulla pizza con apertura ad inizio estate da loro. Insomma Cuomo è un vero e proprio vulcano di idee ed iniziative.