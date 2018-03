Vico Equense. Questa mattina, riunione organizzativa nella sala delle Colonne dell’Istituto Santissima Trinità e Paradiso in vista della terza edizione di “Pizza a Vico”. L’evento, promosso dall’Associazione Pizza a Vico in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vico Equense e i tanti altri maestri pizzaioli, si terrà dal 15 al 17 aprile 2018.

La festa che vedrà protagoniste 25 pizzerie espressione della migliore qualità e dei migliori prodotti del territorio coniugherà sapori, profumi, arte e tradizioni. All’incontro di oggi hanno partecipato il Sindaco Andrea Buoncore, l’Assessore al turismo e alle attività produttive Lucia Vanacore e Michele Cuomo, presidente dell’Associazione Pizza a Vico.

Con questa nuova edizione, si conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale all’enogastronomia e alle tradizioni culinarie quali volano della ricettività turistica e si continua sul percorso delineato per la valorizzazione e tutela delle produzioni locali. Un piatto, da poco dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco, che è il marchio d’identità più forte per la Città di Vico Equense, la cui unicità è conosciuta in tutto il mondo.

La festa si svolgerà come sempre nel centro cittadino di Vico Equense, chiuso per l’occasione al traffico veicolare e si articolerà in tre serate dedicate interamente all’arte dei pizzaioli locali, di vecchia e nuova generazione, che hanno fatto della pizza un piatto d’eccellenza. Presenti anche ragazzi dell’Istituto Alberghiero vicano “Francesco De Gennaro” che collaboreranno con i pizzaioli in vari forni.

Non mancherà anche nella terza edizione lo spirito solidale. Tra le novità decise oggi, pizza a pranzo nei giorni di lunedì 16 e martedì 17 aprile, per i disabili delle strutture dell’intera penisola sorrentina. Anche l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza per il territorio di Vico Equense.

I protagonisti dell’edizione 2018 saranno: Al Buco, All’Angolo, da Cardone, il Casale del Golfo, il Cavallino, Cerasè, il Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, Pizza a Metro, da Franco, da Giovanni, Frate Cosimo, da Gighetto, La Piazzetta, L’Isola, Ma che Bontà, Momenti di Gusto, Mordi e Fuggi, L’Oasi, Saporì, Pizza Taxi, Terra Mia, Tigabelas, Titos e Torre Ferano.