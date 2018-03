Vico Equense. In occasione della Pasquetta, 2 aprile 2018, le corse inizieranno alle 8:30. La Funivia del Monte Faito è una funivia bifune a va e vieni. Collega il comune di Castellammare di Stabia (stazione inferiore a 9 mt s.l.m.) con il Monte Faito (stazione superiore a 1.092 mt s.l.m.), che insiste nel comune di Vico Equense.

Il servizio sarà attivo dal 2 Aprile 2018 all’11 Novembre 2018. La stazione di Castellammare, come quella di Vico, è servita anche dal Campania Express.

ORARI DI PARTENZA DA ENTRAMBI LE STAZIONI

dal 2 aprile al 14 luglio e dal 17 settembre all’11 novembre

9:35 – 9:50 – 10:05 – 10:35 – 11:05 – 11:35 – 12:05 – 12:35 – 13:05 – 13:35 – 14:05 – 14:25 – 14:45 – 15:05 – 15:35 – 15: 55 – 16:15 – 16:25

dal 15 luglio al 16 settembre

8:25 – 9:05 – 9:50 – 10:15 – 10:35 – 10:50- 11:05 – 11:45 – 12:05 – 12:35 – 13:05 – 13:35 – 14:05 – 14:35 – 15:05 – 15:25 – 15:45 – 16:05 – 16:35 – 16:55 – 17:15 – 17:25 – 17:45 – 18:05 – 18:35 – 19:05 – 19:25 – 19:45 – 20:05 – 20:15

TARIFFE

– CORSA SEMPLICE 5,50

– ANDATA/RITORNO 8,00

– ANDATA/RITORNO RESIDENTI 5,00

– ANDATA/RITORNO UNDER 18 3,00

– ABBONAMENTO MENSILE 45,00

– TRASPORTO BICICLETTA 1,00

Per viaggiatori diversamente abili con difficoltà motorie è possibile raggiungere il Monte Faito a mezzo autobus dal Piazzale della stazione ferroviaria di Vico Equense (Linea Napoli Sorrento). Tale stazione è provvista di rampe.

“I lavori strutturali effettuati – spiega Umberto De Gregorio presidente EAV – hanno concesso di ottenere prolungamento vita tecnica funivia sino al 2051 con autorizzazione Ustif/ministero dei trasporti. Quest’anno abbiamo attivato, per le meravigliose immagini che la funivia offre, la webcam della Funivia http://www.eavsrl.it/web/webcam”.

“Abbiamo deciso di aprire con anticipo la stagione – continua il presidente De Gregorio – per dare una risposta al territorio del Monte Faito e agli operatori turistici della zona che hanno vissuto mesi molto difficili. Vi sono ancora dei lavori da completare – conclude – in particolare la messa in funzione delle strutture per il superamento delle barriere architettoniche: entro aprile sarà tutto operativo”.