Vico Equense. Parcheggio di Moiano: da domani inizia la rimozione dei materiali depositati. Ma a Bonea è una vergona

Vico Equense. Da domani, 16 marzo 2018, e fino a venerdì 23, della settimana successiva, dalle ore 06.00 del mattino alle ore 17.00, divieto di sosta, con rimozione forzata, nel parcheggio pubblico di Moiano ed esattamente sull’intero lato destro a partire da Via Cognulo.

Il disagio che i cittadini vivranno nel corso dei prossimi giorni, servirà per liberare l’area e restituirla interamente al servizio della borgata. Le frane che si sono verificate nei mesi scorsi lungo la strada che collega Vico Equense a Monte Faito, all’altezza della grotta del fico, hanno riversato sulla sede stradale fango e detriti, venuti giù dal fianco della montagna interessato dagli incendi durante la scorsa estate. Le abbondanti piogge trascinarono a valle questo materiale alluvionale.

Un pericolo per la pubblica incolumità, di cui una buona parte (ovviamente non tutta. Infatti si era creato senso unico per emergenze e divieto di transito) che nel giro di 48 ore fu immediatamente rimosso e depositato in un angolo dell’area del parcheggio comunale della frazione di Moiano, avendo verificato che si trattava di terreno misto a rocce.

“Per agevolare – spiega il Comandante dei vigili urbani Ferdinando De Martino – la rimozione e il trasporto in discarica di questi materiali, è necessario istituire il divieto di sosta nell’area del parcheggio comunale di Moiano”.

