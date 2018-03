Vico Equense. Pallacanestro, domani sera Derby della Penisola: la Polisportiva Vico incontra il Sorrento

Vico Equense. Domani, alle ore 19, presso il Palazzetto dello Sport di Vico Equense, torna in scena il derby della penisola valevole per la terza giornata del campionato di Promozione. All’andata ebbe la meglio, in una gremita Tasso, la formazione sorrentina che la spuntò vincendo di 4 punti in un match davvero bello e intenso dal primo all’ultimo minuto.

La classifica vede avanti il Sorrento con 10 vittorie e 7 sconfitte all’attivo mentre per la squadra vicana ha all’attivo 7 vittorie e 10 sconfitte. Nella precedente giornata il Sorrento è riuscito a battere la capolista Real Barrese mentre la formazione di Vico deve fare i conti con una squadra piuttosto decimata dagli infortuni nelle ultime uscite. Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni ed entrambi gli allenatori hanno voglia di vincere.

Queste le dichiarazioni di Cascella, coach della compagine sorrentina: “Domenica sarà una bella partita intensa come l’andata dove alla fine solo un tiro ha fatto la differenza e ci è andata bene. Sfideremo un Vico Equense che ha voglia di ribaltare il risultato dell’andata e che in casa è sempre molto forte. Si prospetta una bella battaglia dove speriamo che il pubblico si diverta e sia caloroso come lo è stato nelle ultime sfide. In penisola il basket c’è e ci sono due società che lavorano parecchio per far avvicinare i giovani. Domenica vincerà la squadra che ha più fame”.

Di Martino, coach della Polisportiva Vico Equense dichiara: “La prossima partita, contro Sorrento, sarà difficile. Loro sono un ottima squadra e sicuramente ci daranno filo da torcere. Noi, nonostante le ultime sconfitte arrivate contro le prime della classe, abbiamo tratto degli ottimi segnali: si è formato un grande gruppo fuori e dentro il campo. Ci difendiamo e rimaniamo uniti. Abbiamo avuto qualche imprevisto in settimana, con il palazzetto che, causa condensa, non ci ha permesso di allenarci ed inoltre stiamo facendo troppo spesso il conto degli infortuni. Nonostante tutto daremo il massimo e i tifosi saranno il nostro sesto uomo dandoci una grande spinta, senza di loro tutto sarebbe molto più difficile ogni domenica e per questo li ringraziamo per il sostegno che ci danno sempre. L’obiettivo di questo campionato è sempre lo stesso: giocare ogni partita sempre con la stessa intensità cercando di arrivate più in alto possibile.

Sarà sicuramente una bellissima partita e, dunque, l’appuntamento è per le 19 di domani, 4 marzo”.