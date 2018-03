Vico Equense. Non possiamo essere sicuri nemmeno di parcheggiare in pieno centro città. Proprio ieri, in pieno giorno, c’è stata un’ondata di furti in auto parcheggiate in strade centrali, con distruzioni di vetri, per rubare e manomettere autoradio ed effetti personali.

Almeno tre sono i casi accertati dai Carabinieri della locale stazione vicana presente in via Raffaele Bosco. Le foto che pubblico correlate dicono tutto. Mi hanno segnalato il furto avvenuto in quest’auto parcheggiata in corso Filangieri, altezza Villetta Paradiso con la rottura del finestrino per riuscire ad entrarci e rubare l’autoradio e vari oggetti personali presenti.

Probabilmente si tratta di giovani malviventi proprio di Vico, soprattutto con varie problematiche legate alla tossicodipendenza.

Si spera che i Carabinieri possano trovare al più presto queste persone, anche tramite le varie telecamere presenti in zona e farle pagare per ciò che hanno compiuto. Gli animali hanno più dignità di loro!

Chiedo altresì più controllo sul territorio alle varie forze dell’ordine, dalla Polizia Municipale alla Polizia di Stato passando appunto per i Carabinieri. La Piazza è importante, ma non ne sono da meno le zone limitrofe e circostanti.