Vico Equense, lesioni e maltrattamenti ai danni dei genitori: fermato 33enne

Un uomo di 33 anni di Vico Equense è stato fermato dai Carabinieri per lesioni e maltrattamenti nei confronti dei genitori. Quest’ultimo ha graffiato in viso la madre e minacciato di morte lei e il padre, il tutto con una spranga di ferro tra le mani. Dopo la violenta scenata ha preso il portafogli della madre e l’ha svuotato. L’uomo, che pare facesse uso di stupefacenti, è stato fermato dai Carabinieri e portato in carcere.