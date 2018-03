Vico Equense. La differenziata aumenta, giù la tassa sui rifiuti. Raggiunta la quota record dell’81,43 per cento. Ma non viene calcolato il Faito

La percentuale di raccolta differenziata aumenta, la tassa sui rifiuti si abbassa. Lo hanno annunciato gli amministratori del Comune di Vico Equense nell’ambito di un incontro pubblico: il sindaco Andrea Buonocore ha spiegato che la Tari quest’anno sarà «più leggera» scrive Ilenia De Rosa su Il Mattino di Napoli.. E questo perché si è ridotta la produzione di rifiuti indifferenziati. «Con il nuovo sistema di raccolta siamo riusciti a ottenere una diminuzione delle quantità di indifferenziato – sottolinea il primo cittadino – e pertanto un risparmio sui costi di smaltimento. Inoltre, sono aumentati gli introiti derivanti dalla vendita di alcune tipologie di rifiuti. Abbassare la tassa senza tagliare i servizi era la priorità di questa amministrazione e adesso abbiamo raggiunto l’obiettivo». Alla conferenza hanno partecipato, oltre al sindaco, Daniela Gianna (assessore ai tributi), Ferdinando De Martino (responsabile settore ecologia), Raffaele Staiano (ufficio tributi), Silvio Petrone (Sarim ambiente), Rossella Di Simone (ufficio ecologia) e le dirigenti scolastiche del territorio Alberta Maresca e Debora Adrianopoli. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti, a distanza di un anno dall’introduzione del nuovo calendario della raccolta differenziata indetto d’intesa con la Sarim, società che gestisce il servizio sul territorio. Questa è passata dal 68,10 per cento all’81,43 per cento. «Oltre agli operatori e agli uffici preposti, i veri protagonisti di questo successo sono i cittadini», ha detto Buonocore. Il risparmio, secondo le proiezioni dell’ufficio tributi, per una famiglia di quattro persone che vive in un appartamento di 100 metri quadrati sarà di 15 euro; un nucleo di sei persone, invece, riceverà una bolletta più leggera di 17 euro. La tabella delle riduzioni prevede ancora agevolazioni del 30 per cento, sia sulla parte fissa che variabile, per alberghi senza ristoranti: b&b con offerta di alloggio e prima colazione. A seguire spazio agli stabilimenti balneari: tagli del 50 per cento. Tagli pari al 40 per cento per inferiori livelli di prestazione del servizio a favore di contribuenti che vivono a 700, massimo 800 metri di distanza da un punto di conferimento della spazzatura (si passa al 50 per cento se la distanza è superiore a 800 metri). Previsto l’80 per cento di riduzione per coloro che non dispongono del servizio lungo l’Amalfitana. E ancora 20 per cento per le utenze non domestiche per recupero di rifiuti speciali documentando i costi di smaltimento, 15 per cento per quelle a uso stagionale. Istituito, infine, un fondo di 25.000 euro, con bonus da attribuire attraverso un bando per le famiglie in difficoltà economiche, e benefit del 50 percento per le attività del Faito. Nel corso dell’incontro sono stati resi noti i risultati di Vico Olio Vivo, progetto mirato alla sensibilizzazione degli alunni delle scuole al problema della raccolta dell’olio vegetale esausto proveniente dalle utenze domestiche. Negli istituti del territorio sono stati collocati dei contenitori, ad opera della società Lem. La scuola Filippo Caulino di Moiano ha ricevuto un premio in attrezzature del valore di 500 euro, mentre l’Istituto Comprensivo Costiero 250 euro. Ovviamente in questi calcoli non viene ricompreso il Faito che abbandonato a se stesso non riceve alcun servizio.