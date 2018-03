Vico Equense. Match bellissimo quello andato in scena al Palazzetto dello Sport di via Madonnelle di Vico Equense, valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione. Pronti e via ed è subito botta e risposta con la polisportiva che si porta 4-0 con Gargiulo F. e Vitale e la fortitudo che risponde prima con Gargiulo G. e poi con la tripla di Esposito che li porta al primo vantaggio.

Si capisce sin da subito che la partita sarebbe stata tirata fino alla fine ed infatti nessuna delle due squadre riesce ad allungare. La prima frazione si conclude sul risultato di 15-14 per la formazione locale. L’equilibrio la fa da padrone anche nella seconda frazione di gioco che vede i vicani dominare a rimbalzo e la fortitudo che prova a rispondere aumentando i ritmi e cercando di andare quanto più possibile in contropiede. Ottime le prove di Vitale e Gargiulo in questo quarto che così permettono alla polisportiva Vico Equense di chiudere il primo tempo in vantaggio di 5: 34-29.

La ripresa dei giochi è un fulmine a ciel sereno per la Polisportiva: break di 8-0 fortitudo, terzo e quarto fallo per Vitale costretto ad uscire ed il gioco in attacco che sembra improvvisamente scomparire.

La fortitudo ne approfitta e non perdona allungando immediatamente con i soli Di Martino e Savarese che cercano di limitare i danni. Il quarto termina 8-19 in favore degli ospiti. L’ultima frazione, però, torna la grinta dei vicani che, sostenuti da un folto pubblico, riagganciano la partita e si portano in avanti sul finale.

Sul +2 Vico, Sorrento getta al vento una palla tramite un lancio lungo e Gargiulo, dopo aver subito fallo, fa 1 su 2 dalla lunetta lasciando ancora speranze agli ospiti. Sull’attacco successivo Esposito si butta dentro e riporta sul -1 i suoi ma, ancora una volta Gargiulo va in lunetta e questa volta è 2 su 2. Ultima azione di gioco a pochi secondi dalla fine per la fortitudo che arriva ad un tiro piuttosto pulito con Giovanni Gargiulo che però non entra e così partono i festeggiamenti per i locali. Punteggio finale: 59-56.

Queste le parole del coach della fortitudo, Enrico Cascella: “Come detto nel pre match vinceva chi aveva più fame e così è stato, Vico oltre ad avere tanta fame negli occhi si leggeva quella determinazione e quella rabbia per portarsi a casa la vittoria e così è stato. Abbiamo sofferto fisicamente e sotto canestro regalando troppe azioni da 3 punti, abbiamo giocato discretamente solo un quarto ma poi ci siamo fatti riavvolgere dalla determinazione di Vico e ne usciamo sconfitti. Perdere un derby fa male ma dobbiamo avere la forza di rialzarci la prossima partita in casa con Bellizzi. L’unica cosa che mi fa piacere in questa sconfitta vedere un palazzetto così pieno per una partita di basket di Promozione e questo per il movimento cestistico in Penisola è molto importante”.

Per la Polisportiva, invece, a parlare è Vitale, top scorer di giornata per i vicani: “Sono molto felice per questa vittoria. Era importante sia per il morale della squadra che per il campionato. Grazie a questi due punti ci rimettiamo in corsa per i play off. Tutta la squadra ci teneva a fare bene in questo derby e ci teniamo a ringraziare il grande pubblico accorso al palazzetto. Vedere 300 persone assistere a una partita di Promozione non è da tutti i giorni ed è stato bello anche per noi dal campo. Dedichiamo questa vittoria a loro che non ci hanno mai fatto mancare il sostegno. Per quanto riguarda la mia prestazione, sono felice di aver dato un valido contributo ai fini della vittoria ma ci tengo a sottolineare che le partite non si vincono solo in attacco segnando ma, soprattutto, in difesa e tutta la squadra è stata fondamentale sotto il nostro canestro, è li che secondo me abbiamo fatto la differenza tenendo i nostri avversari al di sotto della loro media stagionale di punti realizzati”.

POLISPORTIVA VICO EQUENSE 59 – 56 Fortitudo Basket Sorrento