Vico Equense. Nuovo coach per la Polisportiva Vico Equense!

Vico Equense. È Ciro Gusmano il nuovo coach della Polisportiva Vico Equense. Il neo allenatore prenderà il posto di Di Martino che dunque tornerà ad essere solamente giocatore. Per coach Gusmano è un ritorno dato che già per tre stagioni e mezzo si è seduto sulla panchina dell’allora Aequa Basket.

Nella stagione 2008/2009 subentra a campionato in corso pur non riuscendo ad evitare la retrocessione dalla serie D. Nella stagione 2009/2010 ci fu il piazzamento a metà classifica mentre nella stagione successiva, 2010/2011, a seguito di una lunga cavalcata, riuscì a sfiorare la promozione in D terminata ai play off contro la squadra di Telese Terme. Allenatore di lungo corso, ha sempre allenato tra la promozione e la serie D.

Quest’anno inizia il campionato alla Sammaratina Basket in serie D lasciando la squadra di Santa Maria la Carità all’ottavo posto in classifica con 12 vittorie e 9 sconfitte all’attivo.

Coach Gusmano arriva a Vico con grande entusiasmo, caratteristica che lo ha sempre contraddistinto. L’obiettivo è quello di rientrare tra le prime 8 in maniera tale da accedere ai play off per la serie D.

A coach Gusmano va il nostro in bocca al lupo!