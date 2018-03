Vico Equense. Dal 20 Marzo 2018 anche a Vico Equense si può gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, il sistema di mobile parking più diffuso in Europa e in Italia. Tramite l’App EasyPark, scaricabile per iOS, Android e Windows Phone, l’automobilista può comodamente attivare, prolungare e terminare la propria sosta.

Diversi i vantaggi: l’utente risparmia tempo nelle operazioni di sosta, può prolungare la durata della sosta direttamente dal proprio cellulare, ovunque si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale; infine può utilizzare il servizio nelle città, italiane ed estere in cui è disponibile, ovvero oltre 200 comuni italiani, tra cui Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Amalfi, Cava de’ Tirreni, Maiori, Minori, Praiano, Cetara, Nocera Inferiore, molte altre città della Campania, e più di 500 città all’estero.

Come funziona il servizio EasyPark

Bastano poche e semplici operazioni: Registrarsi tramite l’App EasyPark (disponibile gratuitamente per iOS, Android e Windows Phone) o attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal. Apposto il tagliando EasyPark sul cruscotto, scaricabile dal sito, si può iniziare ad utilizzare il servizio.

Oltre l’App EasyPark, facile e intuitiva, si può accedere alla propria area riservata disponibile nel sito www. easyparkitalia.it oppure utilizzare il servizio telefonico a risposta automatica interattiva, chiamando il numero 089. 92.60.100 dal cellulare registrato. Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, disponibile automaticamente sull’App EasyPark attivando la geolocalizzazione, e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo; l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

A Vico Equense il servizio EasyPark prevede una commissione di 0,29€ o 0,39€, a seconda dell’area, aggiuntiva all’importo della sosta calcolato secondo le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale. Chi utilizza spesso il servizio, anche in più città, può invece scegliere il pacchetto EasyPark Large, al canone fisso mensile di 2,99€.

“Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale e al gestore Essemme grazie ai quali anche a Vico Equense è attivo il nostro servizio. Con la nostra App, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress” – dichiara Giovanni Laudicina, Country Manager Italia di EasyPark.

“La possibilità di attivare la sosta tramite App, è un’altra importante opportunità offerta ai tanti turisti che frequentano la Città di Vico Equense – commenta il Sindaco Andrea Buonocore – e costituisce un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una città ad alta vocazione turistica”.