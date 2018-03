Vico Equense. «Cielo in una stanza», l’amministrazione salva il centro anziani e disabili di via Madonnelle

È salvo il centro per anziani e disabili di via Madonnelle a Vico Equense. A garantirne il mantenimento sarà il Comune. Il progetto «Cielo in una stanza», attraverso il quale operavano un’associazione e due cooperative sociali, prima finanziato in gran parte dalla Fondazione per il Sud di Roma, era a rischio chiusura a causa dello stop dei sovvenzionamenti. Il Comune è ora intervenuto per evitare la fine delle attività in una struttura diventata indispensabile da un punto di vista sociale.«Era importante – afferma il sindaco Andrea Buonocore – dare continuità a questo servizio, destinato a persone anziane e disabili che si trovano in precarie condizioni socio ambientali ed economiche. Per questo il Comune ha deciso di assumersi l’onere economico ed evitare che i servizi fossero interrotti». L’Amministrazione comunale, dunque, ha voluto finanziare le somme necessarie per far fronte ai costi per tutto il 2018. Si tratta di 50.000 euro.«La cifra sarà così suddivisa: 30.000 euro per la compartecipazione dell’ente alle quote previste per il soggiorno nel gruppo appartamento di alcuni anziani che versano in condizioni di difficoltà economica – spiega Franco Lombardi, assessore alle politiche sociali – e 20.000 euro per le spese di funzionamento del centro diurno per i portatori di handicap». Nella struttura continueranno ad operare l’associazione Movimento famiglie e le coop il Delfino e la Locanda. (Il Mattino)