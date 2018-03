Vico Equense bomba di Pasqua dentro l’uovo, reintegro a Tatarelli e un milione di danni . E’ la sorpresa che sta per arrivare al Comune di Vico Equense già alle prese con la grana dei debiti fuori bilancio che ha fatto infuriare il sindaco Andrea Buonocore. Colpa della Del Pezzo , ex assessore PD al Bilancio, o di Gennaro Cinque che per le strade ha fatto lavori per somma urgenza? Staremo a vedere.

Intanto arriva una bella grana che renderà indigeste pastiere, casatielli e colombe. Michele Tatarelli, l’ex comandante della polizia di municipale dopo aver vinto una marea di causa e ribaltato condanne, ora ha impugnato i procedimenti del segretario Luigi Salvato già negli impicci per la vicenda delle filme alle elezioni e, nonostante questo, blindato e premiato da Buonocore, che prima non lo voleva.

L’ex comandante fu assolto dalle accuse di corruzione e abuso d’ufficio per gli autovelox installati lungo la Statale sorrentina e che, secondo la Procura di Torre Annunziata, erano stati falsati ed è uscito indenne anche dal processo per abuso edilizio cominciato dal Tribunale di Sorrento.

Ora è a rischio l’attuale posto del comandante Ferdinando De Martino che Tatarelli vorrebbe riprendere ribaltando la sentenza del giuslavoristaTribunale di Torre Annunziata che respinse il primo ricorso dell’ex capo dei vigili urbani alla Corte d’ Appello di Napoli.

In caso di vittoria i danni potrebbero essere ingenti, fra stipendio, contributi, danni, spese etc , si calcola una cifra attorno a un milione di euro. Abbastanza per far risultare indigesto il miglior pranzo pasquale e anche quello di pasquetta. Staremo a vedere, tenetevi aggiornati su Positanonews.