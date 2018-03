Vico Equense, altra ricetta per la Pasqua direttamente dall’alberghiero: frittatine di pasta

Altra ricetta ottima per le vacanze pasquali, direttamente dall’alberghiero di Vico Equense.

FRITTATA DI PASTA

Ingredienti:250 g di spaghetti (o spaghetti di riso gluten free)

2 uova

1 tazza di parmigiano grattugiato

2 fette (erte) di salame piccantesale q.b.pepe q.b.olie extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Cuocete la pasta, scolatela quando è ancora al dente e mettetela da parte.

Tagliate a dadini le fette di salame tagliate erte e tente anche questo da parte.

Sbattete le uova in una terrina con una frusta o una forchetta, aggiungete il sale, il pepe, il parmigiano grattugiato e mescolate quindi inserite anche i dadini di salame.

Unite gli spaghetti al composto di uova e mescolate accuratamente per far amalgamare tutti gli ingredienti.

In una padellino del diametro di 12 cm) versate un cucchiaio di olio e fatelo scaldare, appena inizia a sfrigolare arrotolare un po’ di spaghetti con un forchettone e alloggiateli nel padellino, muovetelo in modo che si espandano per tutto il diametro del pentolino versateci sopra un po’ di composto di uova, coprite per 3/4 con un coperchio e fate cuocere per alcuni minuti, fino a quando la parte inferiore risulterà abbrustolita (alzate un lato con una spatola per verificare), girate la frittata con l’ausilio di un piatto e fate rosolare anche l’altro lato.

Proseguite allo stesso modo per fare le altre, in alternativa potete fare una frittata unica (se la volete grande per 6 persone raddoppiate le dosi).

Una volta cotta mettetela su della carta paglia per fargli perdere l’olio in eccesso.

Servitela in un piatto tiepida o fretta oppure in alternativa, se per un brunch o una scampagnata rivestitele con carta forno e fermate la carta con uno spago come nella foto e diventerà un perfetto e pratico pic-nic di pasquetta.

Antonio di Vuolo 3° C – Alberghiero di Vico Equense.