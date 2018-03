Vico Equense alla borsa del turismo , boom per Pasqua. Si promuove anche il Faito che è chiuso e sta a guardare. Gli stand della città della Penisola Sorrentina promozionano anche la Montagna che si affaccia sulla Costa di Amalfi e Sorrento. Per Pasqua è boom per tutti, ma loro , gli operatori del Faito, stanno ancora a guardare.

La strada del Quisisana da Castellammare di Stabia è chiusa da anni, quella da Moiano, nonostante i tanti “tavoli” fra Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, ancora chiusa da Novembre, costringendo anche gli studenti ad andare a scuola con mezzi propri a proprio rischio e pericolo.

La funivia promessa dall’EAV il primo aprile a Pasqua, pare ci sarà a Pasquetta. Insomma ci si sposta sempre di qualche giorno. Staremo a vedere..