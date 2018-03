Via Crucis nella bellissima Positano .Una giornata di splendido sole accompagna la processione guidata da don Nello Russo nella perla della Costiera amalfitana. La bellezza del panorama lascia senza fiato i turisti. La cittadina vive come la Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento la Settimana Santa con grande intensità. Nel contempo è l’apertura della stagione turistica ed il paese è pieno di vita , locali e turisti che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Foto e video A.C.