Via Crucis nella bellissima Positano e in spiaggia tutti aperti e a farsi il bagno col sole . Guardate anche i nostri social , instagram, facebook, twitter, google plus, e per chi non li ha qui direttamente sul sito che bellissima giornata

Via Crucis nella bellissima Positano .Una giornata di splendido sole accompagna la processione guidata da don Nello Russo nella perla della Costiera amalfitana. La bellezza del panorama lascia senza fiato i turisti. La cittadina vive come la Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento la Settimana Santa con grande intensità. Nel contempo è l’apertura della stagione turistica ed il paese è pieno di vita , locali e turisti che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.

Qui il programma completo della Settimana Santa a Positano con messe e funzioni.

Foto e video A.C.