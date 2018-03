Verso Inter-Napoli: statistiche e probabili formazioni

Il Napoli domani a San Siro è atteso in un posticipo di lusso, in cui l’imperativo dimenticare la brutta sconfitta casalinga con la Roma. L’Inter, “fresca” di festeggiamenti dei suoi 110 anni, invece deve mettere fine alla crisi del proprio reparto offensivo e con una partita in meno, dovrà giocarsi la partita della stagione con l’attuale capolista che deve guardarsi dalla Juventus.

Le statistiche Opta – L’Inter ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A con il Napoli (4N, 5P), e non ha segnato alcun gol nelle ultime tre. I nerazzurri hanno però segnato due o più gol in 11 degli ultimi 14 match casalinghi contro i partenopei in campionato, rimanendo a secco negli altri tre. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta a San Siro da cinque gare di campionato: tre pareggi seguiti dai successi contro Bologna e Benevento.

La sconfitta contro la Roma (la n° 700 per i partenopei in Serie A) ha interrotto la striscia di 10 successi consecutivi del Napoli in campionato. Il Napoli non perde da 26 trasferte di Serie A (record nella storia del club) e non ha subito alcun gol nelle ultime quattro: solo nel 2015 è arrivato a cinque gare esterne di fila con la porta inviolata nel massimo campionato.

Probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Perisic, Rafinha, Candreva; Icardi. Allenatore: Spalletti

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri