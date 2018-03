UOMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA TENTAIL SUICIDIO SULL’AUTOSTRADA NAPOLI BARI

Salvato in extremis da una pattuglia della Polstrada dopo aver tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. È accaduto sull’A16 Napoli-Canosa, all’altezza della barriera di Benevento, dove un uomo di 42 anni, originario di Castellammare di Stabia, chiuso all’interno della sua utilitaria, con una lametta si è procurato numerosi tagli ai polsi. È stato notato da un carabiniere in transito che ha lanciato l’allarme. Poco dopo le 14, sul posto è arrivata una pattuglia della Polstrada di Grottaminarda che ha convinto l’uomo a lasciarsi aiutare. Dopo avergli tamponato le ferite, in ambulanza è stato trasferito in ospedale ad Ariano Irpino. L’auto, risultata sprovvista di copertura assicurativa, è stata sequestrata.

