Un incantevole agriturismo: Tenuta L’incanto.

La tenuta L’incanto, in via San Francesco a Vico Equense, è il luogo giusto per un po’ di relax e assaporare una buona cucina.

Si mangia veramente bene, dall’antipasto al dolce tutte cose buone, saporite e succulenti: i piatti sono tanti, ma tutti ben curati e di ottima fattura sia come materia prima che come cucina.

Un dolce esempio è il tortino al cioccolato, che col suo caldo cuore è in grado di soddisfare i palati di tutti.

Il servizio è di buon livello, con un’assistenza continua ai tavoli. Il posto è incantevole, caratteristico, arredato con cura e con gusto, decorato con uno splendido e suggestivo panorama.