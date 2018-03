Uccise la fidanzata durante una vacanza a S. Teodoro in Sardegna, perizia psichiatrica per il giovane 30enne

19/03/2018 – Verrà sottoposto ad una perizia psichiatrica per verificare se al momento del fatto era in grado di intendere e volere, Dimitri Fricano, il giovane di 30 anni di Biella reo-confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, 28 anni, uccisa il 12 giugno scorso in una villetta di San Teodoro, dove la coppia era in vacanza. Lo ha deciso oggi il gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, nella prima udienza del processo con rito abbreviato, quindi a porte chiuse, a carico dell’imputato. I difensori Alessandra Guarini e Roberto Onida hanno sollevato una serie di eccezioni sulla nullità di alcuni atti della Procura, in particolare intercettazioni telefoniche e ambientali. Il giudice, dopo due ore di camera di consiglio, ne ha accolta solo una, quella per lo stralcio delle intercettazioni coperte da segreto professionale. Su tutte, peraltro, c’è stata l’opposizione del Pm Riccardo Belfiori e degli avvocati di parte civile della famiglia Preti, Lorenzo e Chiara Soro.