Agerola, Maddalena Fusco e Tommaso Naclerio rispondono alla lettera di Rosario Apuzzo

Pochi giorni fa avevamo pubblicato la lettera del consigliere di opposizione e fondatore di ‘Forza Agerola’ Rosario Apuzzo che accusava l’amministrazione Mascolo di aver usato male i proventi della tassa di soggiorno.

Oggi una dei destinatari della lettera, l’operatrice turistica agerolese Maddalena Fusco, ha voluto dire la sua sull’argomento e noi le diamo spazio come abbiamo fatto per Apuzzo.

Così come diamo spazio all’assessore al turismo di Agerola Tommaso Naclerio, che ha a sua volta voluto scrivere qualche parola come ‘premessa’ alla lettera di Fusco. Riportiamo di seguito le sue parole:

Ecco invece la risposta di Maddalena Fusco presa dal suo profilo Facebook:

Carissimo consigliere Rosario Apuzzo,

ho letto con molta attenzione la lettera che come SPAM è arrivata sulla casella di posta della mia struttura ricettiva.

Sono rimasta allibita dalla semplicità e dalla superficialità disarmante con cui hai trattato argomenti importanti che negli anni hanno impegnato in un lavoro preciso e costante gli operatori del settore in sinergia con l’amministrazione comunale.

Innanzitutto sarebbe stato più opportuno allegare alla mail anche il verbale della seduta del consiglio a cui ti riferisci, al fine di avvalorare la tua tesi di cattiva gestione dei proventi derivanti dalla tassa di soggiorno.

Sono felice che tu abbia premesso il trend positivo che l’Italia ed Agerola nello specifico registrano a livello turistico e devo con onestà, non solo dare merito agli operatori ma anche e soprattutto a chi con una politica mirata e con una visione di sviluppo a lungo termine ha portato Agerola a diventare meta ambita del turismo mondiale, rivalutando risorse che l’amministrazione Pisacane aveva volontariamente lasciato all’incuria e all’abbandono totale.

Tu mi insegni che ne ha beneficiato tutto l’indotto e quindi non capisco perché tu l’abbia omesso. È sotto gli occhi di tutti, ma forse non è nel tuo stile dare meriti a chi li ha solo perché politicamente lontano da te?

Fare il consigliere di minoranza è un ruolo molto importante, un ruolo di responsabilità verso la collettività.

Fare il consigliere di minoranza dovrebbe servire a spronare al miglioramento dando fattivi contributi per il bene della propria comunità.

È un problema globale attaccare a prescindere, basterebbe che tutti (di qualsiasi credo politico) collaborassero, seppur scontrandosi per rendere le cose migliori.

In merito a quanto scrivi cerco di soffermarvi su tutti i punti dandoti la mia semplice visione delle cose a cui fai riferimento:

– SITA – ti informo che negli ultimi anni sono stati fatti innumerevoli sforzi per potenziare il servizio pubblico su gomma. Ti ricordo che la Sita è di competenza regionale (con cui ha problemi finanziari) e gli operatori ed il comune si sono adoperati a sporgere lamentele per la scarsità delle corse nei periodi di alta stagione e non solo. Abbiamo spuntato incrementi di corse, anche in forza della rimessa Sita da qualche anno operativa in zona senso unico San Lazzaro. Volevo anche dirti che è già da un po’ di anni che molte strutture ricettive in collaborazione con la Pro Loco, e da tre anni supportato da un piccolo ma importante contributo del Comune pari a € 1000,00 (forse erano questi che ti eri perso parlando e confondendoti con la SITA!!!), organizzano un servizio alternativo di trasporto tra Agerola e Amalfi per offrire un servizio migliore ai propri ospiti evitandogli i disservizi provocati dalla Sita. Ma hai idea di cosa voglia dire organizzare un servizio del genere?

– INFRASTRUTTURE – Colonia Montana, Palazzetto dello Sport, Parco Corona, Campo di calcio…

Ti sembrano niente? Credi che ci siano voluti e ci vorranno spiccioli per completarli??

– BAGNI PUBBLICI – su questo argomento sono d’accordo con te sulla necessità dell’istallazione dei servizi igienici nei punti di maggior affluenza, ti informo però che sono stati fatti tanti tentativi nella ricerca di spazi idonei ma purtroppo senza successo quindi, se hai una soluzione concreta sarà sicuramente ben accetta;

– MANUTENZIONE SENTIERI – stanziare solo 5000,00 € per la manutenzione dei sentieri dovrebbe essere un plauso più che una critica. Si dovrebbe ringraziare quel santo di Antonio Acampora e della sua squadra che si impegna quotidianamente per la manutenzione e la pulizia dei percorsi senza gravare eccessivamente sulle casse comunali. Mettere in sicurezza sentieri di montagna è praticamente impossibile, sta alla responsabilità dell’escursionista avere comportamenti che non ledano la propria e l’altrui sicurezza. I comportamenti consigliati, inoltre sono opportunamente segnalati agli imbocchi e lungo i percorsi.

– FESTE E FESTICCIOLE – queste manifestazioni a cui ti riferisci sono festival ed eventi che hanno assunto negli anni un’enorme importanza e attrattiva e definirle in questo modo è un enorme mancanza di rispetto per chi VOLONTARIAMENTE si impegna al successo delle stesse, dedicando energia e tempo. Per non parlare di chi lavora incessantemente per mesi alla loro realizzazione (contattare gli artisti, incastrare le date, allestire spettacoli in vari punti del paese, organizzare la pubblicizzazione, risolvere problemi di varia natura…. Tutto cercando di ridurre al minimo i costi).

Non so se hai mai organizzato un evento, ti assicuro che non è affatto facile c’è bisogno di pazienza, lavoro costante, pragmatismo, diplomazia, risolutezza. Il Festival è brand, è vettore di promozione turistica per Agerola.

– CULTURA – ci riempiamo tutti la bocca con questa parola, dimenticandoci che deriva dal latino “coltivare”.

Impariamo a coltivare rispetto, a coltivare i rapporti sani in un gruppo sociale e con il mondo esterno. E per questo non c’è importo che BASTI!!!

Nell’augurarti un buon e proficuo lavoro

Ti saluto con affetto

Maddalena Fusco