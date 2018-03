Tris casalingo del Tramonti contro l’Atletico Ve.Ca.

Il Tramonti fa valere la legge del San Felice in un pomeriggio molto piovoso, dove i gialloverdi hanno dominato la partita. Nel primo tempo i padroni di casa conducono il pallino del gioco, ma intorno alla 25′ Vanacore di Castellammare vede un tocco in area gialloverde (la palla sfiora la spalla di Giunchiglia) e l’arbitro assegna il penalty ai bellizzesi, che infrangono la chance su D’Antuono: il Tramonti subisce la media di un rigore contro a partita da dieci turni a questa parte. I gialloverdi ritrovano entusiasmo, ed il giro palla mette in crisi gli avversari, costringendoli nervosamente al fallo, infatti al 35′ Intagliatore viene espulso. L’efficacia del gioco del Tramonti sfocia nel vantaggio al 36′, con la rete realizzata da Luca Buonocore. Prima che termina la prima frazione di gara, per il Tramonti Marigliano fallisce un rigore, che sfortunatamente non riesce a ribadire in rete sulla ribattuta.

I gialloverdi all’inizio del secondo tempo sono un po’ sottotono, ma l’Atletico Ve.Ca. non ha mai impensierito seriamente la porta gialloverde. Il Tramonti con lo scorrere dei minuti tuttavia produce numerose occasioni da gol, prima del raddoppio di Amato al 68′, chiudendo poi i giochi con la rete di Della Pietra al minuto 81. All’85’ c’è anche la passerella per Lucibello, che sostituisce D’Antuono, con il numero dodici gialloverde decisivo con una bella parata su una conclusione non facile. Il Tramonti fa gruppo e tutta la squadra, unita in questa partita, ha conquistato questo utile risultato prima della sosta che servirà a ricaricare le batterie. I gialloverdi sono compatti e come ha detto mister Raffaele Apicella, “le prossime partite saranno tutte delle finali”.