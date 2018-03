«Trauma per i bimbi», il Comune di Napoli vieta gli agnelli in vetrina

Corriere del Mezzogiorno-Paolo Cuozzo

I bambini «hanno paura», si può urtare lo loro psiche. E così a Napoli capretti, agnelli e animali in genere non potranno più essere esposti allo sguardo del pubblico – e dei clienti – nelle macellerie, pollerie e supermercati. Proprio così, è tutto vero. Ed è tutto contenuto in un’ordinanza sindacale portata in giunta dall’assessore alle Politiche Sociali, Roberta Gaeta, che ha anche la delega alla tutela della salute e degli animali. Arriva la Pasqua, insomma, ma la spesa si farà a scatola chiusa, perché nero ru bianco il Comune di Napoli — caso raro in Italia — ha deciso che «è fatto divieto di esposizione di ovini, caprini e altri animali, in strada e nelle vetrine delle macellerie di esporre al pubblico gli animali macellati, interi o in quarti – anche se scuoiati, eviscerati o decapitate, e delle teste».

Questo tipo di tagli resteranno quindi conservati «nelle apposite celle frigorifere, secondo prescrizioni normative di igiene alimentare vigenti». Ma attenzione: il divieto non riguarda solo l’esposizione esterna degli animali scuoiati, ma anche all’interno, nelle classiche vetrine interne delle macellerie e delle pollerie. Nel provvedimento licenziato dal Comune si legge infatti «che la pratica dell’esposizione degli animali interi, in quarti o delle teste anche nelle vetrine di tipo panoramico o ad armadio, spesso fronte strada, sottopone i passanti ad assistere senza potersi sottrarre a visioni potenzialmente traumatizzanti soprattutto per i bambini»; e viene specifica anche «che il sentimento delle nuove generazioni nei confronti degli animali è profondamente mutato nella direzione di una aumentata sensibilità nei confronti di ogni azione o atteggiamento di crudeltà nei confronti degli stessi sancito anche da precise norme giuridiche». Questo perché «nell’immaginario collettivo infantile alcuni animali hanno i caratteri della familiarità con importanti ricadute nell’ambito della sfera affettiva e quindi di un equilibrato sviluppo psichico». Ma non finisce qui. Perché «secondo tutte le risultanze incontrovertibili di studi psicopedagogici l’esposizione di un minore alla crudeltà su animali è una forma riconosciuta di violenza psicologica».

Da qui, il divieto per «prevenire e contrastare fenomeni di coinvolgimento dei minori in situazioni pregiudizievoli del loro sviluppo psicofisico e in generale tutelare la sensibilità dei passanti che non possono sottrarsi da immagini considerate crudeli». Soddisfatti i Verdi, sicuri che si tratti di un provvedimento «di civiltà». Non esultano invece i macellai che in questo modo vedono ridurre drasticamente la loro esposizione. Ma l’assessore Gaeta difende la decisione votata dalla giunta, benché molto spesso i bambini siano, purtroppo, esposti a ben altre immagini-choc: «Vedere oggi capretti ed agnelli scuoiati, con gli occhi vitrei, appesi a testa in giù nelle vetrine delle macellerie è uno spettacolo che a molti fa male e soprattutto ai più piccoli».