Il Tramonti vince all’inglese con l’Honveed Coperchia

Il Tramonti vince l’Honveed Coperchia ed una giornata piovosa al San Felice. I gialloverdi si impongono tra le mura amiche con due reti realizzate nel primo tempo contro la compagine allenata da Michele Pecorale, giunta a Tramonti a ranghi ridottissimi e senza ricambi. La spartana formazione biancorossa all’avvio prende campo, conquista un calcio di punizione al 5′ che Coppola batte, ma la palla finisce al lato. Gli ospiti, che riescono a rendersi pericolosi solo in due occasioni con Daniele Apicella, non hanno retto il gioco del Tramonti che è passato in vantaggio al 33′ con Moreno Giordano, che in mischia nell’area piccola risolve un angolo battuto da Vissicchio. La formazione di casa, in tenuta verdeazzurra, dopo il vantaggio tiene il pallino del gioco e produce due occasioni al 43′ prima con Napodano che spara sul portiere, dopo essere stato servito da Vissicchio e poi con Moreno Giordano che manda alto di testa una palla battuta da calcio d’angolo. Un minuto dopo Napodano raddoppia con un colpo di testa, dopo un calcio di punizione che egli stesso ha battuto, ricevendo l’assist di capitan Giordano con un cross dal vertice dell’area. Nel secondo tempo le emozioni si addensano nei primi venticinque minuti di gioco, con occasioni per entrambe le squadre, ma si segnala comunque una grande occasione per Napodano, respinta prontamente dal portiere. Date anche le circostanze atmosferiche, le squadre in campo non si esprimono al meglio e gli ospiti si dimostrano nervosi, con innumerevoli interruzioni durante la frazione. Prima del triplice fischio dell’arbitro Ambrosi di Nocera Inferiore, l’ultima occasione è prodotta dai gialloverdi con Luca Buonocore, che servito dalle retrovie da Marigliano, calcia al volo di testa ma trova un impeccabile Scannapieco.

Il Tramonti in questo momento resta inamovibile in classifica e con questo risultato supera con compattezza la sosta.

TABELLINO

24a giornata Prima Categoria, girone F

Campo Sportivo S. Felice – 17/3/2018, ore 15

S.C. ’85 Tramonti – Honveed Coperchia 2-0

Marcatori: 33′ Moreno Giordano, 44′ Napodano

TRAMONTI: D’Antuono, Lupo (88′ D’Amato), Passaro, Marigliano, Buonocore G. (81′ Giunchiglia), Giordano Mor. (77′ Amato), Vissicchio (69′ Giordano Mat.), Della Pietra, Buonocore L., Giordano N., Napodano (A disp:. Lucibello, Arpino O., Giunchiglia, Amato, Giordano Mat., D’Amato, Imparato) All:. Raffaele Apicella

HONVEED COPERCHIA: Scannapieco, Casaburi, Barbarulo, Coppola, Oliva, Pisanti, Apicella F., Abbadessa, Consiglio, Apicella D., Di Giacomo. All:. Michele Pecorale

Arbitro: Ambrosi di Nocera Inferiore

Ammoniti: D’Antuono, Vissicchio, Buonocore G.; Casaburi, Oliva, Pisanti, Apicella