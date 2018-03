Tramonti, “meraviglioso ma abusato”: il degrado su una delle viste più invidiate al mondo

La forza dell’abitudine spesso porta a trascurare certi problemi, ad assimilarli con un pizzico di complicità, ma la prospettiva cambia se qualcuno di nuovo nel contesto può illuminarti. Giovani studenti e stagisti stranieri, presenti sul territorio di Tramonti tramite progetti Erasmus, si sono soffermati sul Valico di Chiunzi e hanno notato il disarmante contrasto tra lo scempio che si vede dalle piazzole e la bellissima vista del Vesuvio.

“Meraviglioso ma abusato… – scrivono i giovani ospiti – La mia vista preferita a Tramonti è il Vesuvio come puoi vederlo da Chiunzi. Soprattutto il tramonto sembra fantastico da lassù! Ma come puoi ignorare tutta la spazzatura intorno a te? Come puoi fare un grosso respiro rinfrescante quando c’è puzza? Sono l’unico che vede questo paesaggio per quello che è? Meraviglioso e abusato”.

Le riflessioni lasciano trasparire molta delusione per la cura dell’ambiente sopra il Valico di Chiunzi. La questione non è un problema di competenza territoriale o comunale, ma bisogna iniziare a riflettere anche sulle potenzialità e l’unicità di un luogo, che fisicamente non è solo la porta per la Costiera Amalfitana, ma concretamente ha una delle viste più invidiate al mondo.