Tragedia della folli, carabiniere uccide la moglie e due figlie, cosa scatta nella testa di un uomo in via di separazione quando non ha equilibrio?

E come mai si arriva a questo punto? E’ la domanda che ci facciamo leggendo la cronaca di Marco Cusumano e Giovanni Del Giaccio sul Mattino di Napoli

LATINA La prima a lanciare l’allarme è stata una ragazza di vent’anni che abita al quinto piano della palazzina in via Collina dei Pini, alla periferia di Cisterna. È stata lei a sentire gli spari intorno alle 5,20 del mattino. «Mi sono affacciata e ho visto Antonietta a terra ferita, davanti al garage, che urlava: «È stato mio marito, ci sono le bambine!». Antonietta Gargiulo, 39 anni, ha subito pensato alle figlie che dormivano sole in casa. Il marito, Luigi Capasso, carabiniere di 44 anni dal quale si stava separando, l’ha aspettata davanti al garage sapendo che intorno alle 5 sarebbe uscita per andare a lavorare alla Findus. Contro la moglie ha esploso una raffica di 8 colpi, di cui tre andati a segno. La donna, in gravi condizioni, è stata poi trasportata al San Camillo di Roma.

Subito dopo l’aggressione, Capasso ha preso le chiavi di casa dalla borsa della moglie, è salito al secondo piano ed è entrato nell’appartamento dove dormivano le figlie, Martina di 8 anni e Alessia di 13. Secondo la ricostruzione l’uomo ha subito sparato, prima alla più piccola, mentre stava ancora dormendo, uccidendola con due colpi. Poi ha raggiunto la stanza della più grande, Alessia, che sentendo gli spari si era alzata per raggiungere la sorella. Lei è stata uccisa con un solo proiettile al petto, il cadavere è stato trovato ai piedi del letto.

I colpi esplosi nell’appartamento sono stati sentiti dai vicini di casa che tuttavia non sapevano cosa stesse accadendo. Nel frattempo era già stato chiamato il 118 e il 112 dei carabinieri che sono intervenuti in pochi minuti. Il palazzo è stato immediatamente evacuato, il gas distaccato, la scuola poco distante tenuta chiusa per precauzione .

La situazione è apparsa complessa sin dal primo momento. Luigi Capasso si è barricato in casa con le figlie, ma nessuno sapeva se fossero vive o no. L’obiettivo dei carabinieri era tentare qualsiasi strada per convincere l’uomo ad arrendersi uscendo dall’appartamento. Le operazioni sono state coordinate dal magistrato Giuseppe Bontempo e dal colonnello dei carabinieri Gabriele Vitagliano. Sul posto è intervenuto anche il Gis (Gruppo Intervento Speciale) per l’eventuale irruzione nell’appartamento.

Il contatto con Luigi Capasso è stato affidato a un negoziatore esperto nel gestire situazioni delicate come questa. È stato lui l’unico a parlare con l’appuntato attraverso il balcone dell’appartamento adiacente al suo. Un colloquio durato molte ore, circa otto, durante il quale il negoziatore ha usato una strategia ben precisa per tentare di conquistare la fiducia del suo interlocutore senza innervosirlo ulteriormente, per non mettere a rischio la vita degli ostaggi, ovvero delle due bambine. I carabinieri sapevano sin dal primo momento che, con tutta probabilità, l’uomo aveva già ucciso le figlie. Ma la speranza di trovarle ancora vive non poteva essere accantonata. Così il negoziatore ha fatto parlare Capasso, trattando argomenti che nulla avevano a che fare con quanto stava accadendo. L’uomo era chiaramente fuori di sé, diceva «ci vedremo tutti in Paradiso», ripeteva frasi sconnesse e a volte senza senso. «Il soggetto – spiega il colonnello Vitagliano – usava espressioni farneticanti, lo abbiamo fatto parlare a lungo sperando di ottenere informazioni utili alla gestione della situazione. Alla fine ha anche confessato, seppur in maniera confusa, di aver già ucciso le figlie».

I tentativi sono andati avanti a lungo, ma l’uomo non cedeva, non ha voluto arrendersi fino alla fine. Intorno alle 13, Capasso è entrato in casa e non è più uscito sul balcone. Intorno alle 13,45, i carabinieri hanno deciso di entrare. La scena che si sono trovati davanti è stata terrificante: i corpi delle bambine giacevano nelle rispettive stanzette, mentre l’uomo era a terra nella camera matrimoniale, morto con un colpo di pistola alla testa.

Il magistrato non ha disposto neppure l’autopsia sui corpi delle tre vittime, la dinamica è fin troppo chiara nella sua assurda tragicità. Un raptus scatenato probabilmente dal fatto che Capasso non ha mai accettato la separazione dalla moglie. Ieri, dopo tanti litigi, l’esplosione di odio e violenza costata la vita alle due figlie innocenti. Per le quali il padre aveva comprato persino le uova di Pasqua trovate nella sua auto.