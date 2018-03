Torturato dalla famiglia perché gay, 14enne del napoletano si sfoga a scuola, la Procura lo affida a una comunità

Torturato per mesi dalla famiglia perché è gay. Pugni, schiaffi, bruciature di sigaretta. Alla fine non ce l’ha fatta a tenersi tutto dentro e ha denunciato quelle orribili violenze, subite tra le mura domestiche, alla Gay Help Line, il telefono «rosso» dell’associazione Gay center, che ha poi riferito alle forze dell’ordine quanto raccontato dal ragazzino. Perché è di un ragazzino che si tratta: ha 14 anni, l’età dell’adolescenza, in cui le pulsioni sessuali sono fortissime e ancora tutte da definire. È accaduto in un popoloso comune del Napoletano, né la polizia né l’associazione hanno voluto dire quale per garantire al ragazzino la massima privacy. Le violenze andavano avanti da diversi mesi, almeno dalla fine dell’estate: schiaffi, pugni e finanche ustioni alle caviglie. Il 14enne aveva già tentato di sottrarsi alla furia dei suoi familiari, padre, madre e fratello maggiore, che non vedevano di buon occhio quel flirt avviato con un ragazzo di poco più grande. Non un’amicizia come tante, ma un rapporto «speciale» che i familiari hanno inteso come ambiguo e pericoloso. Il ragazzo si era sfogato con un insegnante, che a sua volta aveva immediatamente allertato i servizi sociali del Comune. Il racconto del giovane, iscritto al terzo anno della scuola media, non è tuttavia servito a far scattare una denuncia alle forze dell’ordine. Il 14enne, in questo lungo lasso di tempo, ha continuato a subire, ma non ha mai chinato la testa. Dieci giorni fa, dopo l’ultima punizione inflitta dai suoi familiari (sarebbe stato privato persino del cibo in alcune occasioni) si è messo in contatto con l’associazione Gay Help Line di Roma. Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, con il supporto legale dell’Arcigay di Napoli, del Miur e dell’Osservatorio contro le discriminazioni (Oscad), ha così esposto i fatti – corredati anche da foto – al commissariato di polizia del comune dove sono state consumate le violenze. La Procura di Napoli Nord, ascoltato il ragazzo e dopo aver monitorato la situazione, ha deciso così di trasferirlo in una struttura protetta. In pochi giorni la vita del ragazzo è completamente cambiata: ora frequenta un altro istituto scolastico della provincia di Napoli, mentre il suo profilo Facebook è stato oscurato. «L’ultima volta che abbiamo avuto sue notizie è stato dieci giorni fa – racconta Fabrizio Marrazzo – Ci ha detto che stava bene e che sarà lui eventualmente a contattarci. È importante che gli sia garantita la privacy necessaria perché la sua crescita fisica e psicologica non incontri altri motivi di trauma». Marrazzo ringrazia il ministero dell’Istruzione e l’Oscad: «Il loro apporto ci ha consentito dimettere in sicurezza il ragazzo», spiega, aggiungendo che l’associazione rimane ora «in attesa di conoscere i risvolti delle indagini, compresi i provvedimenti verso tutte le persone che sono state testimoni o erano informate delle violenze e non hanno denunciato». Ogni anno oltre 20.000 persone contattano il numero Verde Gay Help Line (800713713): di queste oltre 7.000 sono minori, che in media in 300 casi vivono situazioni gravi di violenza o di degrado familiare, come nel caso del 14enne, ultima vittima di una lunga lista. «La vicenda di questo ragazzo – sottolinea Antonello Sannino, presidente di Arcigay Napoli – si inserisce in una situazione complessiva molto tesa e preoccupante che qui a Napoli va avanti da molti mesi, con casi di gravi violenze che hanno riguardato la comunità lgbt: ragazzi cacciati di casa, aggrediti che si sono rivolti al nostro comitato fino ai recenti casi drammatici di Vincenzo Ruggiero e recentemente di Daniele, allontanatosi da casa e trovato purtroppo morto il 15 febbraio. La comunità lgbt napoletana – aggiunge Sannino – ha bisogno di luoghi sicuri, come una casa di accoglienza per ragazzi vittime di violenza e di discriminazione». (Ferdinando Bocchetti – Il Mattino)