Torre del Greco. Nell’istituto Cristoforo Colombo uno sportello anti-stress e di sostegno psicologico per studenti e insegnanti

Un punto di sostegno psicologico rivolto agli studenti, e per la prima volta anche ai professori, attivo durante l’orario di lezioni per fornire un «antidoto» alle situazioni di stress. Momenti di tensione accumulata che possono avere ripercussioni sulla vita scolastica, generando reazioni violente tra i banchi da parte di chi deve educare i ragazzi o chi deve condividere la giornata con i suoi coetanei. Parte oggi dalla sede centrale di corso Vittorio Emanuele in villa Comunale lo Sportello d’ascolto del Cristoforo Colombo, istituto nautico professionale che dal 2000 forma allievi ufficiali e tecnici marittimi. L’obiettivo dell’iniziativa è «migliorare la qualità della vita nel contesto scolastico e promuovere interventi di sviluppo formativo ed educativo». E così ogni mercoledì, dalle 9 alle 13, gli psicologi dell’associazione di promozione sociale Giunone, guidati dalla dottoressa Nunzia D’Amico, saranno a disposizione di allievi e insegnanti «per offrire un servizio di ascolto, consulenza, supporto e sostegno psicologico». Oltre alle sedute private, sono previsti anche seminari di formazione per docenti e colloqui di gruppo in classe «per creare uno spazio protetto, caratterizzato da rispetto e condivisione». Il modello di riferimento è il counselor scolastico, un professionista della relazione di aiuto presente in tutti i licei americani e anglosassoni: lo psicologo aiuterà studenti e professori ad affrontare stress, routine e frustrazioni quotidiani. Evitando così esplosioni di rabbia tra i banchi di scuola o condotte violente, sempre più un’emergenza anche negli istituti scolastici italiani. Ma al Colombo c’è anche un’altra grande novità: sono i corsi serali per adulti con indirizzo «conduzione del mezzo navale e apparati/impianti marittimi». Gli studi serali sono stati messi a punto per colmare il gap dello shipping internazionale e dare istruzione anche agli studenti fuoricorso: secondo gli studi di settore, entro il 2025 il comparto avrà bisogno di 150.000 tra marittimi ed ufficiali. «Il corso serale offre l’opportunità a chi per motivi diversi ha interrotto gli studi o ha un diploma di non facile inserimento nel mondo del lavoro di poter conseguire una formazione qualificata, rafforzare la propria preparazione e avere un migliore inserimento lavorativo – spiega la preside del Cristoforo Colombo, Lucia Cimmino – Siamo l’unico istituto nautico del territorio vesuviano con corsi serali». I corsi serali sono rivolti ai diplomati di altri indirizzi di studio che non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, ai liceali che non vogliono continuare gli studi universitari, ai lavoratori che intendono ampliare le loro competenze professionali nel settore marittimo conseguendo il titolo di studio di allievo ufficiale e infine agli adulti che vogliono un’educazione permanente. Le iscrizioni vanno presentate alla segreteria dell’istituto in corso Vittorio Emanuele tutti i giorni dalle ore 9 alle 14. Per chiarimenti è possibile telefonare allo 0818818740 oppure scrivere alla email nais01700e@istruzione. (Francesca Raspavolo – Il Mattino)