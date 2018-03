Tito chiama a raccolta il PD all’Alimuri a Meta. Manniello “Le proposte sul territorio da chi lo vive”. Grande afflusso questa sera a Meta di Sorrento, tutto il PD della Penisola Sorrentina è stato chiamato a raccolta dal sindaco Peppe Tito che aspettava uno ad uno tutti all’ingrello dell’hotel sulla spiaggia del centro costiero. Da Sant’Agnello a Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento e Vico Equense sono stati in tanti ad accorrere. Molti scommettevano in un mancato impegno del sindaco metese , consigliere della città metropolitana di Napoli, per la sua mancata candidatura nel collegio, ma alla fine si è mosso. Franco Manniello ha insistito sulle problematiche del territorio “Le proposte vanno fatte da chi lo vive, io conosco la penisola sorrentina e con i suoi amministratori , di cui seguirò i suggerimenti , come pure quelli dei cittadini, porteremo le problematiche maggiori in Parlamento”