TG2 Dossier riflettori puntati sull’Aequamostro denunciato dal WWF a Seiano di Vico Equense

TG2 Dossier riflettori puntati sull’Aequmostro denunciato dal WWF a Seiano di Vico Equense

La trasmissione dedicata agli abusi edilizi questa sera alle 23,45 prende il via proprio da Vico Equense, passeggiando col Presidente del WWF Terre del Tirreno sul fantomatico viadotto di Seiano … un “discusso serpentone in cemento e asfalto che, tra baracche, cementifici e abusi vari, taglia in due la valle scempiando il paesaggio”.

«Il viadotto è l’ennesimo monumento in calcestruzzo e “cartapesta” – dichiara Claudio d’Esposito – a testimonianza dell’incapacità, dell’incompetenza e della mala fede della classe politica che amministra i nostri fragili e preziosi territori. Non può essere considerata una via alternativa e va messo al primo posto nella lista dei futuri mostri da demolire!!!».

Una strada strettissima che non ha neanche i requisiti di sicurezza: non ci sono marciapiedi, la pendenza è eccessiva, non ci sono strumenti di contenimento come i guardrail. Un’arteria lunga 500 metri e larga 3 metri, inadatta anche per il motivo per il quale fu costruita distruggendo il vallone verde del rivo d’Arco a Seiano: nell’ambito del progetto di realizzazione del depuratore di Punta Gradelle, autorizzato dalla soprintendenza, costato circa due milioni di euro ed inutile rispetto ai fini per i quali era stato giustificato perché non è servito all’evacuazione dei camion che trasportavano i detriti dello scavo nella roccia per la costruzione del mega-depuratore, essendo quei lavori abbondantemente terminati prima dell’ultimazione del viadotto e neppure servirà ai mezzi che trasporteranno i fanghi prodotti dal depuratore poiché ne produrrà quantitativi talmente ridotti che saranno sufficienti uno o due trasporti al mese in direzione Napoli.