A testa alta la Hertz Polisportiva Sorrento, contro la Givova Scafati

Le costiere nella prima gara della fase ad orologio reggono fino ad un certo punto il ritmo delle avversarie

Sorrento – Nella prima gara della fase ad orologio che si è disputata il 25 febbraio, la Polisportiva Sorrento ne esce a testa alta contro la Givova Ladies Scafati anche se regge fino ad un certo punto il ritmo delle avversarie.

Il ritmo della partita parte subito alto perché le neroarancio così lo impostano grazie ai canestri delle Čičić e Iozzino, ma le costiere subito lo spezzano chiamando il timeout ed al rientro in campo ribaltano il punteggio con le ex De Luca e Scala che firmano un parziale di 12-0 (17-15). Le agresi non ci stanno e ribaltano la situazione: una tripla della Busiello ed un tiro sulla sirena della Ceccardi conclude la prima frazione avanti di 3 (17-20). Il secondo quarto vede la squadra della coach Braida voler tenere testa, rispondendo colpo su colpo, ancora alle quotate avversarie che incominciano ad innestare al quarta e tentano l’allungo con le realizzazioni della Sapienza e un paio di centri della Sicignano. All’intervallo lungo il punteggio è di 27-38.

Si ritorna sul parquet e Scafati decide di alzare ancora i ritmi e grazie alle maggiori rotazioni e ad una migliore condizione atletica, complice anche le buone prestazioni delle Scibelli e Čičić

prende il largo con un parziale di 11 a 28 (38-66).

Le ragazze sorrentine sembrano intontite, ma poi dopo il breve intervallo mettono sul parquet tutte le energie che possono recuperando punto su punto, anche perché il coach Ottaviano mette in campo delle giovani atlete che fanno qualche peccato, ed alla fine è 61-73.

La seconda gara delle azzurre sorrentine si gioca l’8 marzo in quel di Salerno al Palasilvestri con il Salerno Basket 92, mentre la terza è dopo due giorni in quel di Capri contro l’Olimpia Capri.

CAMPIONATO PALLACANSETRO SERIE B/FEMMINILE – FASE AD OROLOGIO – 1^ GIORNATA

HERTZ POLISPORTIVA SORRENTO: Acanfora n.e., G. Cacace n.e., Scala 18, Siano n.e., Facelgi n.e., De Luca 19, Braida, R. Cacace 11, Errico 7, Parlato 1, Borgongino 5, Staiano n.e..

GIVOVA LADIES SCAFATI: Sicignano 4, Iozzino 14, Busiello 3, Porcu 1, Ceccardi 6, Sapienza 11, Ottaviani 3, Serra n.e., Baglieri, Scibelli 8, Čičić 23. All. Ottaviano

1° Arbitro: Alessandro Margarita (Salerno). 2° Arbitro: Mauro Sacco (Salerno).

Segnapunti: Paola Perron (Castellammare di Stabia).

Cronometrista: Valeria Perron di Castellammare di Stabia.

24 secondi: Michela Gaeta di Castellammare di Stabia.

GISPA