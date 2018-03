Terzigno, uccisa 31enne davanti la scuola del figlio

Una donna è stata uccisa questa mattina a Terzigno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, Immacolata Villani, 31 anni, di Boscoreale, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre accompagnava la figlia a scuola, in via dei Pini. Davanti alla scuola elementare di Boccia al Mauro i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’agguato. I primi sospetti, secondo le prime indagini dei militari dell’Arma, ricadrebbero sull’ex della donna. Si tratterebbe, dunque, dell’ennesimo caso di femminicidio.

Secondo alcune testimonianze, Immacolata Villani era uscita dalla scuola dove aveva accompagnato la figlia ed era salita in auto, dove sembra ci fosse un’altra donna con lei, quando è stata avvicinata da un uomo, probabilmente l’ex compagno, a bordo di uno scooter. L’uomo le ha intimato di scendere perché dovevano parlare. Poco dopo, mentre discutevano sotto la pioggia, si è sentito uno sparo e l’assassino è scappato. Per fortuna i bambini erano già tutti in classe. Questo il racconto del fatto di genitori di altri alunni che stavano abbandonando il plesso dopo averli accompagnati.

(Fonte: Il Mattino)