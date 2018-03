Terremoto a Ischia, scossa avvertita dalla popolazione

ISCHIA – Terremoto all’alba di magnitudo 1,7 sull’isola di Ischia. Erano le 05.59 di questa domenica delle Palme quando un boato ha squarciato la notte: i sistemi di rilevazione riportano indicazioni di un evento avvertito nitidamente dalla popolazione anche a Fiaiano in Barano d’Ischia, oltre che a piazza dei Bagni e piazza Marina e al Celario di Casamicciola.La scossa è stata di bassa intensità e di livello superficiale verosimilmente a poco più di un chilometro, percepito dalla popolazione come boato, un rumore sordo. Non sono stati verificati danni a cose e persone.

