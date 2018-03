Da Temptation Island e Take Me Out alla Costiera Amalfitana: ecco la splendida Marta Krevsun – FOTO

Visita in Costiera Amalfitana per la splendida modella di origini ucraine Marta Krevsun. La modella, come testimonia proprio il suo profilo Instagram, ha fatto visita alla Divina per alcuni giorni di relax. Marta è nota a tutti prevalentemente per aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island, dove corteggiava Mauro Donà, successivamente ha lavorato anche per il programma di Real Time, Take Me Out.

Nata in Ucraina, come detto, il 7 marzo del 1989, si è trasferita a soli 16 anni a Napoli, dove ha frequentato scuole superiori ed università, fino alla fama grazie alle sue apparizioni televisive.