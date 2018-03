Tamponamento lungo il raccordo Salerno-Avellino

Incidente lungo il tratto del raccordo autostradale Salerno-Avellino, direzione sud. Sarebbe avvenuto pochi minuti fa.

Due sarebbero le vetture coinvolte in un tamponamento accaduto nei pressi dell’uscita di Salerno.

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente ma, forse, il manto stradale reso scivoloso in seguito alle condizione meteo avverse, hanno reso difficoltosa la manovra di arresto di una delle vetture che, in questo modo, avrebbe urtato quella davanti. Al momento, non risulterebbero feriti.

