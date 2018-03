Stupore in nottata per UFO all’orizzonte fra la costa ‘ Amalfi e il Cilento. Si tratta di un satellite cinese. Il video esclusivo

Stupore in nottata per la comunità della Costa d’Amalfi, specie per i giovani che affollano la movida del sabato. Già è scattata l’ora legale, alle 3,30 circa, quando tutto ad un tratto appare all’orizzonte un oggetto luminoso indefinibile, non certo riconoscibile come un aereo oppure elicottero, che precipita velocemente. La scia luminosa dura qualche minuto lasciando non poca sorpresa tra gli astanti.

Inizialmente si è parlato di un meteorite ma pare si tratti in realtà di un pezzo della stazione spaziale cinese Tiangong 1, che dovendo rientrare sulla Terra fra il 28 marzo e il 4 aprile 2018 si è leggermente anticipata. Lo confermerebbe il fatto che allo stesso orario analoghi avvistamenti hanno riguardato il Cilento e la Valle di Diano ma anche i cieli di Latina, nel Lazio, e di Lucca, in Toscana.

Per noi il link del video esclusivo rapito dalla camera del cellulare di Francesco Corvino, musicista ed istruttore di chitarra locale, con la fidanzata Angela Fusco